Dal 12 giugno fuori “Notti in para”, primo singolo di _raffa_gm_

E Raffaele lo fa attraverso la musica. Quella irrequieta, scritta nelle ore strappate al sonno.

“Parliamoci chiaro: il periodo che ritraggo nel mio singolo non è proprio uno dei migliori – continua il giovane artista – mi sentivo stanco del mio mondo e di chi mi stava attorno, stritolato da un’implacabile insoddisfazione. Il dolore che si generava, autentico e quasi spietato, mi faceva trascorrere tante notti in cui, di chiudere occhio, non se ne parlava nemmeno. Ma era in quelle notti di tregenda (interiore, perlomeno) che scrivevo i miei pensieri sotto forma di canzoni. Erano canzoni. Comparivano lì, sulla carta, di getto. E alcune funzionavano pure. Grazie ai miei testi e alla collaborazione di Fuso Orario (nome d’arte di Carlo Fusaroli, che ha prodotto il pezzo) il progetto ha preso sempre più forma. Eccola, “Notti in para”: una storia nella storia che narra la parte difficile dell’essere adolescenti”.