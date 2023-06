Espulso da 7 anni, era a spasso a Cesenatico

Guai più seri per un 33enne marocchino controllato mentre, in qualità di passeggero a bordo di autovettura, stava percorrendo via Negrini. L’uomo è risultato inottemperante all’ordine di espulsione emesso dal Questore di Rimini in data 02.02.2016. Espletate le formalità di rito, lo straniero è stato munito di biglietto d’invito a presentarsi presso l’ufficio immigrazione della Questura di Forlì-Cesena per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.

Inoltre, denunciato un 45enne controllato in sella ad un velocipede mentre stava percorrendo viale Carducci: sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di due coltelli, uno a serramanico ed uno da cucina, rispettivamente aventi lunghezza di cm. 18 (diciotto) e cm. 20 (venti), del cui possesso non è riuscito a fornire giustificazione.

Infine, per possesso di sostanze stupefacenti, sono stati denunciati un 27enne con gr. 2,9 di “marijuana” ed un 18enne sorpreso in Piazza Andrea Costa con gr. 0,2 di “hashish”.