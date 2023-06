Garanzie accessorie per la casa: scopri i vantaggi delle coperture per guasti idraulici e elettrici

Quando si acquista una nuova casa, o quando si decide di darne una in locazione, molto spesso uno dei primi pensieri riguarda la sua protezione. Esattamente come quando si acquista un’automobile o una moto, infatti, l’esigenza che sorge è di garantirgli un’effettiva copertura in caso di eventuali danni, una copertura che riguardi non solo danni come il furto, l’incendio, l’esplosione o lo scoppio, ma anche guasti di ordinaria amministrazione che possono riguardare l’impianto idraulico o elettrico e che necessitano l’intervento, spesso anche molto costoso, di professionisti quali idraulico, fabbro ed elettricista. Una protezione, insomma, che tuteli la casa, ma in primis il nostro portafoglio in caso dovessero incorrere spiacevoli ed imprevisti problemi. Pensiamo solo di dover chiamare un idraulico di domenica per la rottura di un tubo o un fabbro magari il giorno di Natale perché rimasti fuori casa di rientro dal pranzo dai parenti: quanto ci verrebbe a costare? Ecco allora che l’assicurazione casa può rivelarsi la scelta giusta per risparmiare molti soldi.