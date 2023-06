Torna l’estate e Villamarina si anima di Eventi, spettacoli e musica live

Torna l’estate e Villamarina si anima di turisti ed eventi. E proprio questi ultimi saranno organizzati da Villamarina Eventi, l’associazione, nata il 17 aprile 2013, che oggi conta oltre trenta soci.

Un’associazione, che negli anni è cresciuta, ha messo in campo novità e ogni anno mette il suo impegno per animare la località turistica.

“Quando abbiamo pensato a questo progetto, Villamarina aveva necessità di organizzare eventi mettere in programma appuntamenti con animazione, per dare servizi aggiuntivi ai nostri turisti – spiega il presidente dell’associazione, Massimiliano Berlati – Siamo un gruppo di albergatori, negoziati e bagnini che hanno deciso di mettere il turista al primo posto e offrirgli qualcosa in più rispetto ai servizi che gli ospiti possono trovare all’interno delle nostre strutture”. Ma non solo eventi e servizi aggiunti, Villamarina Eventi punta anche sui social, promuovendo al mondo il mare, la spiaggia, le strutture ricettive e gli eventi in programma.