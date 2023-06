8 giugno 1964. La burrasca perfetta

Ma anche in un’occasione così tragica c’è una nota di colore che fa pensare a un parallelismo con quando capitato nelle scorse settimane in Romagna. La città infatti, sempre secondo i racconti, si è ripresa in appena due giorni. Un tempo record che ha potuto contare sull’operosità dei cittadini, ma anche sugli aiuti dei turisti che per un paio di giorni hanno rinunciato alla tintarella per aiutare chi era stato colpito dalla burrasca. Allora infatti non c’erano gli strumenti di allerta di oggi nè le tecnologie su cui possiamo contare.

Se qualcuno ha ricordi di questo fatto eccezionale può scriverci le proprie memorie a redazione@livingcesenatico.it