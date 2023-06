“Face id”. Al Ferrari il piazzale più artistico del mondo

Per qualche ora il piazzale del liceo Ferrari di Cesenatico si è trasformato in un’opera d’arte. Un modo encomiabile per celebrare l’ultimo giorno di scuola. Il progetto si chiama “Face id” e si ispira a una delle tante opere dell’artista Jr che ha trovato nel liceo una sua espressione in salsa cittadina.

Porta la firma, o meglio, gli scatti degli alunni della 4AL coordinati magistralmente dalla professoressa di Storia dell’Arte Maria Grazia Cantoni.