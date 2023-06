Lotta alle zanzare: all’URP disponibile il kit gratuito

Inoltre, l’amministrazione comunale con la collaborazione di Cesenatico Servizi sta attuando un piano strategico sulle aree comuni. Da mercoledì 30 maggio è cominciato il trattamento antilarvale di caditoie e bocche di lupo, effettuato appena le condizioni meteo lo hanno consentito ed è completato il deflusso delle abbondanti acqua piovane.

Dalla giornata di oggi inizieranno i trattamenti adulticidi svolti nella notte. Si interverrà su piazza Volta, le aree verdi di viale Bernini, l’area verde di via Melozzo, l’area verde di viale Torino, l’area verde di via Sozzi e via Milano, il parco Brumer, i parchetti di via Mazzini, la pinetina di via Doria, piazza Kennedy, il parco di via Ticino, piazza Macrelli, il parco del Pettirosso, le aree verdi del quartiere Madonnina, piazza Pio La Torre, parco Caduti per la Patria di Villalta, parco di via Balitrona, parco di via San Benedetto, area verde antistante la Chiesa di Sala, piazza Angelini.

Si interverrà inoltre in maniera massiva all’interno del parco di Levante e del parco di Ponente, dei Giardini al Mare e della Pineta di Zadina. Il trattamento sarà effettuato anche all’interno delle aree verdi tutte le scuole materne e degli asili.

“L’esperienza di questi anni ci dimostra che solo lo sforzo comune Istituzioni-cittadino può ridurre la presenza della zanzara tigre, vista la grande capacità di adattamento di questo insetto che si rifugia sempre più spesso nelle aree private non trattate. Gli eventi alluvionali hanno acuito ancora di più il problema, dunque invito tutti a recarsi all’URP per ritirare il kit”, speiga il sindaco Matteo Gozzoli.