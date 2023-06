Venerdì a Cesenatico il “latin jazz combo” di Paolo Marini

Dopo il debutto dello scorso 2 giugno con “Are you Strong”, l’originale show in salsa africana di Jabel Kanuteh e Marco Zanotti, venerdì prossimo 9 giugno (dalle ore 18), sulla spiaggia n.75 del bagno Wanda a Cesenatico Ponente, si celebra il secondo atto del “King on the Beach Music Festival”, la grande rassegna di musica dal vivo organizzata da Mauro e Matthew Mammana sotto la direzione artistica di Chicco Capiozzo.