Venerdì si chiude la stagione estiva del Mamì Bistrot

Severine, quando nell’autunno del 2020, in piena pandemia, lei decise di aprire il Mamì, si sarebbe mai aspettata un successo del genere?

“Riconosco, oggi come ieri, che si trattava di un progetto ambizioso, forse di un vero e proprio azzardo. Ma, quando abbiamo iniziato, è come se avessimo preso una lunga rincorsa verso un passato che pian pian riemergeva, dando vita ad un progetto artistico che, negli anni, si è perfezionato fino a diventare un vero e proprio show. Oggi, con i nostri spettacoli, rendiamo omaggio ad un cabaret che arriva dalle origini, interpretato da performer professionisti con sontuose credenziali. Oggi sul palco abbiamo cantanti, ballerine, acrobati, clown, burlesquer, giocolieri e mimi. E ognuno di loro è un tassello prezioso di un puzzle meraviglioso. Quando ho presentato questo show lo scetticismo era tangibile. Ci dicevano ‘la piazza non risponderà’, ‘il pubblico è diffidente…’, ‘certi spettacoli sono troppo démodé’. E invece, in cuor mio, immaginavo un esito del tutto opposto. E dare valore agli artisti, in un contenitore emozionale come il Mamì, alla fine, è stato facile”.

Quali sono stati gli ostacoli maggiori?

“La difficoltà iniziale è stata quella di convincere le persone a darmi fiducia e a partecipare allo show. Sono sempre stata convinta di quello che proponevo e quindi chiedevo al pubblico di dedicarmi sola un’ora del loro tempo convincendoli a immergersi in un’atmosfera unica, quasi mistica. All’inizio abbiamo lavorato solo col cuore: avevo gli artisti, un grande spettacolo e volevo un pubblico, anche a costo di non far pagare il biglietto…”.