ZTL: comincia l’estate di Cesenatico

Da venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno dalle 19 alle 24 – e per tutti i fine settimana del mese di giugno 2023 – la ZTL riguarderà via Mazzini, via Saffi e via Fiorentini come già accaduto nelle scorse estati.

Dal 1° luglio, la ZTL diventerà valida tutti i giorni. Sempre dal 1° luglio partirà anche la ZTL estiva “classica” di viale Carducci in vigore ogni giorno fino al 31 agosto.