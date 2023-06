Scuola di via Saffi, il sindaco conferma le voci

“Concentrandoci sull’edificio scolastico di Via Saffi – continua Gozzoli – voglio precisare alcune cose. Gli alunni inizieranno l’anno scolastico 2023-2024 in quella sede. Non esistono problemi di sicurezza della struttura che è tra le più monitorate del territorio. La gara d’appalto per i lavori da effettuare è ancora in corso e stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore riguardo al cantiere e all’eventuale spostamento delle classi. La prima ipotesi è quella di utilizzare i nuovi moduli installati per ospitare gli alunni della scuola primaria di Sala. Questa scelta ci consentirebbe di far partire già nei primi mesi del 2024 il cantiere presso la scuola di via Saffi, garantendo così un margine di sicurezza per il completamento dei lavori nel rispetto delle scadenze del PNRR e usufruendo di una soluzione didattica già sperimentata con la possibilità non solo di avere aule accoglienti e sicure ma anche di poter contare su un ampio giardino per la ricreazione e una vicina palestra per le attività motorie. Ovviamente tale ipotesi prevederebbe la predisposizione di un servizio di navette gratuite in partenza tutte le mattine da Largo Capuccini verso la scuola di via Canale Bonificazione e ritorno, al fine di ridurre al minimo i disagi per le famiglie. Tuttavia l’ipotesi sopra descritta non è l’unica che i nostri uffici tecnici stanno valutando. Sono ancora in corso le verifiche in merito al cronoprogramma del cantiere della scuola di Sala che oggi prevede una fine lavori entro il mese di dicembre 2023. Qualora le tempistiche non dovessero essere rispettate è possibile immaginare uno slittamento del cantiere di via Saffi in primavera e quindi una diversa collocazione dei moduli in altra area in corso di valutazione”.