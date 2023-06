La Bild colpisce ancora: “La Romagna? Alluvionata…”

Perdite pesanti in termini di presenze e pernottamenti provocate, in primis, dalle imprecise informazioni diffuse dai media tedeschi nella fase post alluvione hanno “allargato” l’epicentro delle aree alluvionate fino alle cittadine sulla costa in realtà scampate al disastro. Un titolo per tutti: «Rimini, il paradiso delle vacanze allagato». Un video di Bild – il solito tabloid anti-italiano che piace tanto ai tedeschi – ha presentato così la situazione con spezzoni ripresi nelle cittadine interne della zona allagata insieme alla mareggiata che spazza la costa.

Buona parte di queste disdette è arrivata dalle agenzie di viaggio online come Booking.com ed Expedia prevalentemente utilizzate da una clientela non fidelizzata che sceglie la vacanza in funzione del prezzo e dei servizi offerti ma anche per la facilità con cui si può rinunciare al viaggio. Una volta cancellata la vacanza in Italia la scelta è poi caduta tra le località di Spagna, Grecia e Croazia. Da non dimenticare che il 90% dei turisti tedeschi utilizza l’auto come mezzo per andare in vacanza e questa comodità ha favorito le rinunce.