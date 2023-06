Berlusconi, le condoglianze della Lega Romagna

“È con profondo dolore che apprendo della scomparsa di Silvio Berlusconi. Un imprenditore lungimirante, un uomo generoso, un politico di alto livello, molto amato ma, purtroppo, anche molto odiato come accade ai leader più innovativi e dirompenti capaci di cambiare in positivo la storia di un Paese sconvolgendo lo statu quo e i poteri consolidati. Berlusconi fa già parte del gotha delle grandi personalità della storia, mentre i suoi detrattori scompaiono nel dimenticatoio. Credo che la politica italiana oggi abbia perso un grande protagonista, un uomo che dalla sua ‘discesa in campo’ nel 1994 ha dato tanto al Paese che non ha mai smesso di amare. A titolo personale e rappresentando i sentimenti della Lega Romagna, invio alla famiglia e agli esponenti di Forza Italia le più sentite condoglianze”, questa la dichiarazione del deputato della Lega, Jacopo Morrone.