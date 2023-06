Cesena, bufera sull’ex consigliere comunale Vittorio Valletta

L’ex consigliere comunale della lista civica “Cesena siamo noi” (è ancora membro del direttivo…), incurante della clamorosa gaffe, non ha cancellato il post, ha risposto qua e là in modo ironico a qualche commento, restando coerente con quella che, al di là dell’appartenenza politica, non può che essere considerata un’imbarazzante caduta di stile. Di quelle che difficilmente – ha sottolineato qualcuno – “gli consentiranno, anche in futuro, di riprendere l’attività istituzionale”.

La morte, per carità, come ha sottolineato anche l’ultimo segretario del partito comunista Achille Occhetto – non cancella il giudizio politico. Che può essere severo, spietato, anche astioso e persino vendicativo.

Ciò che è umanamente inaccettabile di fronte alla morte di un uomo è lo sfottò, lo sberleffo fine a se stesso, quella foto cinica e canzonatoria che certifica, almeno in questa circostanza, un’aridità di valori ed una violenza concettuale che – a destra come a sinistra – tutti fortunatamente hanno stigmatizzato.