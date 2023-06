Riapre l’asilo Belvedere, la disco che piace ai genitori

L’idea delle serate del Belvedere, per la verità, è venuta a Davide, un ragazzo di 19 anni che ben conosce le esigenze e le aspettative dei suoi coetanei: “Per i giovanissimi di Cesenatico – spiega Bandieri jr – le occasioni di svago sono sempre state molto limitate. Il rischio era quello di andare in locali frequentati da un pubblico molto più adulto con tutte le conseguenze negative che questo può comportare. Da qui, parlandone con mio padre, ci è venuta l’idea di proporre un nuovo concetto di festa serale pensata proprio sulle specifiche esigenze di un pubblico di giovanissimi. Lo scorso anno è andata alla grande e così abbiamo voluto fare il bis”.

Il format, come detto, parte dalla sicurezza, ovvero da un servizio d’ordine professionale che, tutti i martedì sera (fino all’una di notte) vigila su quello spicchio di battigia. L’area del Belvedere, in quell’occasione, viene transennata e presidiata dagli addetti della ‘LG’ di Luca Giunchi, un’agenzia specializzata nella sicurezza. Inoltre, in ogni serata, sarà in funzione un presidio di un’ambulanza del 118 per maggiore sicurezza (“anche se, per fortuna – precisa Bandieri – lo scorso anno non è mai servita…).

L’ingresso è consentito solo attraverso una registrazione digitale preventiva (il link si trova nella pagina instagram del bagno Belvedere), in modo da avere le generalità di tutti i presenti, compresa l’età che, come detto, deve essere orientativamente compresa tra i 14 ed i 18 anni. La schedatura modula anche il rapporto fra ragazzo e servizio bar, visto che ai minorenni – riconoscibili da uno speciale braccialetto – vengono ovviamente servite solo bevande analcoliche: “E da noi, chi sgarra, non entra più”.