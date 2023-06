A Rimini la “Giornata Internazionale dello yoga” con Thea Crudi e Charlotte Lazzari

Il Solstizio d’Estate, che cade il 21 giugno, rappresenta il giorno più lungo dell’anno e costituisce un momento di grande importanza in molte culture. Non a caso, da diversi anni, questa data viene scelta per celebrare la “Giornata Internazionale dello Yoga”, un’antica conoscenza spirituale che insegna a vivere in armonia con la natura, a risvegliare l’energia vitale ed il potenziale umano.

Lo Yoga, infatti, è una “scienza sacra” che comprende non solo l’esercizio fisico, ma anche la meditazione, la respirazione consapevole, i Mantra, ed una filosofia di vita millenaria. Grazie alla sua capacità di armonizzare corpo, mente e spirito, lo Yoga rappresenta un’importante risorsa per migliorare la qualità della vita e favorire il benessere psicofisico.