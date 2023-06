Dal legno delle barche dei “profughi del mare” è nata una mostra

Il progetto nasce per raccontare le migrazioni, per diventare didattica per le scuole, per tessere relazioni con i migranti di seconda generazione e, soprattutto, per essere un progetto espositivo itinerante.

Sansavini è l’unico artista ad aver ottenuto l’autorizzazione dal Tribunale di Agrigento per entrare nel girone dantesco del cimitero delle barche di Lampedusa, nell’ex-base americana Loran: qui accanto ai molti scafi abbandonati sono rimasti molti degli oggetti personali che hanno accompagnato i “viaggi della speranza” attraverso il Mediterraneo alla ricerca di un futuro migliore. Il legno prelevato dalle imbarcazioni abbandonate è stato trasformato dall’artista in sculture che raccontano i singoli naufragi.