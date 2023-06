Jazz, lounge e blues: tripletta d’eccezione nel week end del NOI Lounge Music Club

Venerdì 16 giugno (ore 22) suonerà la musica lounge sul pentagramma del Music Club, con i Montefiori Cocktail, maggiori rappresentanti italiani della moderna lounge music. Il loro stile si ispira agli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, le colonne sonore “cult” degli anni ’60, le musiche degli spot televisivi, classici evergreen di tutto il mondo. Molti dei loro brani sono stati utilizzati per colonne sonore e spot televisivi; ricordiamo due brani nel film “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino, un brano in “Natale a Miami” di Neri Parenti, tre brani nella colonna sonora di “Sex and the city”.

Costo del concerto + drink 19 euro.