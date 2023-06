Neo-patentato si mette alla guida ubriaco

Da segnalare, in particolare, la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica con patente ritirata ad un 23enne controllato in via Leonardo da Vinci. Sottoposto alla prova dell’etilometro è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,28 grammi per litro.

Analoga sorte per un 22enne neopatentato controllato in via Cesenatico e risultato con 1,10. “Solo” violazione amministrativa (ma patente comunque ritirata) per un 33enne fermato dai militari in via Monte Rosa con 0,52.