Sulla spiaggia di Ponente il “Soul Devil featuring Kenneth Bailey”

Al suo fianco Chicco Capiozzo (batteria e cori), Davide Lavia (fender rhodes e tastiere), Simone Francioni (basso) e Nicola Brandi (chitarra).

Quello di Kenneth Bailey è un nome altisonante, quasi iconico, nel mondo della musica gospel. Nell’occasione, affiancato dai Soul Devils, riproporrà con un sound “Soul Funk” un repertorio di cover che spazia da Stevie Wonder a James Brown, da Maceo Parker a Donny Hathaway.

Kenneth Bailey comincia nel 2008 la collaborazione con Gospel Times di Joyce Yuille, uno dei maggiori gruppi gospel europei. Nel 2010 realizza la sua prima opera solista, “Acts of illusion”, un viaggio musicale sofisticato, istintivo e sensuale attraverso le radici della black music. Nel 2011 partecipa a numerosi festival jazz ‘n blues, collaborando tra gli altri con il Livorno Gospel Choir e il Cheryl Porter Group. Nel passato più recente partecipa come singer per Alessandra Amoroso nel programma “Amici”.