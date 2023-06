Tornano tutti i giovedì le visite turistiche gratuite

A Cesenatico, anche per questa estate 2023, parte il calendario delle visite turistiche guidate. Si tratta di un’iniziativa gratuita dedicata ai vacanzieri desiderosi di conoscere le bellezze del vecchio borgo di pescatori.

Il percorso in questione prevede il ritrovo in piazza Ciceruacchio sull’asta di Levante del porto canale davanti alla Biblioteca Comunale, per poi procedere verso il porto canale Leonardesco, la Pescheria comunale, la piazzetta delle Conserve, la sezione galleggiante del Museo della Marineria, le colonne veneziane sul ponte di via Saffi che attraversa il porto canale e Casa Marino Moretti negli spazi esterni.