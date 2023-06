Venerdì nella vena Mazzarini tornano le serate con “Lallapalooza”

In un’estate che ancora stenta a decollare (maltempo e postumi dell’alluvione hanno rovinato maggio, ma anche parte di giugno), stanno per tornare gli eventi più caratteristici della città. Come “Lallapalooza”, la manifestazione organizzata con la collaborazione della Cooperativa stabilimenti balneari ed il patrocinio del Comune, per ravvivare – almeno per cinque serate – uno dei luoghi più suggestivi della città.

L’evento si svolge sull’ultimo tratto della vena Mazzarini, dove negli anni ’60 sorse il primo Delfinario d’Europa. Fra i tanti mammiferi marini introdotti i più famosi furono Lalla e Palooza, ai quali è dedicato il nome del calendario eventi.