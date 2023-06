A Zadina inaugura il nuovo “Chiosco nel bosco”

Il locale – che, nel corso dell’estate, allestirà numerosi eventi – resterà aperto tutti i giorni dalle ore 12 alle 24 in orario continuato. Una bella notizia per l’intera frazione visto che quell’area era da tempo degradata: “Benché il chiosco si trovi in una zona più decentrata rispetto agli abituali flussi turistici – spiega Fabio Bandieri che già gestisce assieme al figlio Davide lo storico bagno Belvedere – è una sfida davvero stimolante. Confidiamo, per altro, nella imminente ultimazione della pista ciclo-pedonale di Zadina che, da quanto abbiamo appreso, molto presto verrà completata con l’ultimo tratto fino al litorale. A quel punto, arrivare al chiosco a piedi o in bicicletta sarà molto più facile ed anche il passaggio sarà prevedibilmente più intenso”.