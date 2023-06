Esami Arpae, il mare romagnolo torna tutto balneabile

Dieci sulle 98 località testate, in grande maggioranza sono rientrate subito entro i parametri previsti.

Per quanto riguarda il Riminese, sono dunque rientrati nella norma i parametri che avevano richiesto l’interdizione dai bagni in mare a Viserba-Spina-Sacramora, nel tratto di 100 metri a sud della foce dell’Uso in comune di Bellaria-Igea marina e in quello di 50 metri a sud della foce del Marano, in comune di Riccione.