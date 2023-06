Vigili del Fuoco volontari nell’ex scuola elementare di Villamarina

La giunta ha approvato in questi giorni una delibera che dispone il trasferimento della sede provvisoria dei Vigili del Fuoco volontari nell’edificio dell’ex scuola elementare di Villamarina (in via Leone).

I locali – adiacenti a quelli che ospitano la Caritas – sono quelli in cui si svolge abitualmente il servizio di dopo scuola in collaborazione con l’Unione Rubicone e Mare e saranno oggetti di lavori di adeguamento per mettere i volontari nelle migliori condizioni di operatività.