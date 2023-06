In sella a una bicicletta rubata con coltello e grimaldelli. Denunciato

Inoltre, in merito al possesso della bicicletta, ha riferito di averla acquistata il giorno precedente da uno sconosciuto per la somma di 800 euro. Durante la fase degli accertamenti i militari, in considerazione delle vaghe dichiarazioni rese dal giovane, hanno accertato che bicicletta era provento di furto poiché denunciata poche ore prima da parte di un 78enne, residente a Cesena, ma temporaneamente domiciliato a Cesenatico a causa dell’inagibilità della propria abitazione, per l’alluvione del maggio scorso.

Dopo il riconoscimento da parte del legittimo proprietario, il velocipede è stato riconsegnato all’avente diritto.