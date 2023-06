In viale Roma inaugura il paradiso dei “cibi salutari”

Inaugura questo fine settimana a Cesenatico, al civico 53 di viale Roma, “California Soul”, nuovo punto vendita dedicato ai cibi salutari e ai superfood.

In uno spazio di 220 metri quadrati, arredati in classico stile californiano, Marco Fabbri – 28 anni, con una laurea al Politecnico di Milano in Design e alle spalle una famiglia di imprenditori (gestiscono l’hotel Corallo a Milano Marittima) – si appresta ad aprire in meno di 24 mesi il suo secondo locale dopo quello inaugurato nel luglio 2021 a Milano Marittima.