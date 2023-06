Minacce di morte con una pistola in pugno alla festa di paese

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesenatico, sono intervenuti a Gatteo dove hanno denunciato un 40enne, per i reati di minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Infatti alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di un uomo che, infastidito dai rumori provenienti da una festa in piazza, aveva minacciato e strattonato un gruppo di minori. L’uomo, non contento, si è prima allontanato, per poi ritornare con una pistola in pugno, con la quale ha minacciato di morte i presenti, facendo poi perdere le sue tracce.