Servono 200mila euro per “aggiustare” la Ciclovia del Pisciatello

Una prima stima dei danni si attesta su una cifra intorno ai 200.000 euro ma l’Amministrazione Comunale in questa fase non può intervenire direttamente visto che – per quanto riguarda gli argini – la competenza è regionale: solo in riferimento alla provincia di Forlì-Cesena sono stati stanziati oltre 13 milioni di euro per interventi di somma urgenza necessari a ripristinare situazioni di grande pericolosità e complessità. Il sindaco Matteo Gozzoli ha partecipato nei giorni scorsi a una riunione in Provincia con i tecnici della Protezione Civile Regionale per ribadire l’importanza dell’intervento sugli argini del Pisciatello che riguardano il tratto di Ciclovia.

Si attesta invece a € 200.000,00 la somma impiegata e rendicontata dell’Amministrazione Comunale alla Regione per intervenire in maniera urgente nei giorni dell’alluvione e in quelli immediatamente successivi: sacchi di sabbia per la difesa dell’abitato, pulizia delle strade da acqua e fango, pulizia delle fognatura, pulizia degli accumuli di sabbia e tutte le operazioni necessari a mettere in sicurezza la cittadinanza. A questo va aggiunta una previsione di spesa di € 1.300.00,00 richiesti alla Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna per la costruzione di “muretti” di difesa per la zona di Valverde, la più colpita in occasione delle mareggiate.