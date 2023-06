Gli assi dell’ingordigia tra birra e salsiccia. Ecco i vincitori

Un pomeriggio tutto dedicato al country e l’atmosfera in centro storico era tutta Wild West. L’evento, organizzato sabato 17 giugno dalla Proloco Del Monte, ha dato inizio alle danze della stagione estiva e sono stati tanti i momenti di vera festa.

La cornice sono stati i Mercatini dei Creativi in via Baldini e in piazza delle Conserve. E ancora il laboratorio dei “Cavalli Selvaggi” della libreria indipendente Cartamarea per i più piccoli.