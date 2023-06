Il Cesenatico Village ha inaugurato la stagione 2023

Fra le attrazioni spicca l’evoluzione della grande scenografia sul tema dell’“Isola di Super Mario”, un’autentica opera d’arte realizzata da alcuni artisti specializzati in spettacoli e attrazioni, su un’idea di Ester Bellinati, quest’anno aggiornata con i personaggi di Super Mario.

Il sindaco Gozzoli plaude all’iniziativa: “In attesa che si concluda l’iter per l’acquisizione dell’area nell’ambito degli accordi fra il Comune e i privati, è importante che continui a vivere il Cesenatico Village che, grazie alla famiglia Foresti-Bellinati, porta attrazioni per le famiglie in una zona a valenza turistica, così come è importante che una parte dell’area venga utilizzata dagli albergatori per offrire la sosta ai turisti”.

Su quest’ultimo aspetto Pasini ha sottolineato che quest’anno sono ancor di più gli albergatori della zona Cesenatico centro-Boschetto che hanno riservato i parcheggi ai vacanzieri, mentre Battistoni ha evidenziato proprio l’importanza del “gioco di squadra” per far vivere una parte del territorio che diventa un vero punto di riferimento per i bambini, i ragazzi e le famiglie.

Il Cesenatico Village è realizzato dalla FSociety dei fratelli Giosuè e Carlotta Foresti, i quali hanno raccolto l’eredità dei genitori Ester Bellinati e Giuseppe Foresti.