Torna “Cesenatico in danza”, la vacanza sulle punte

Sole, mare e… danza. E’ la proposta della Dance Dream di Cesenatico che – per offrire ai giovani l’opportunità di vivere la propria passione anche in un periodo dell’anno in cui le accademie sono tradizionalmente chiuse – propone “Cesenatico estate in Danza”, il progetto creato in collaborazione con la scuola di Alessandria di Silvia Ferraris in programma a Cesenatico dal 3 al 7 luglio. Una vacanza di studio e mare, ricca di emozioni, per chi vive con passione il mondo della danza in tutte le sue infinite espressioni.