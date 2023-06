Un libro benefico per celebrare i 20 anni di “Ciapa la Galeina”

E tra le pagine di un racconto che sgorga rapido ed emozionante, non potevano mancare alcuni personaggi iconici della Romagna di ieri e di oggi, come il mitico “Baccano”, ma anche il nonno Vanin D’Gegar, l’influencer Massimo Pazzaglini o il mitico Duilio, l’ultimo dei “cuccadores”.

Ma la grande protagonista del libro è ovviamente la canzone editata dalla casa discografica Baccano di Savignano sul Rubicone che, in questi 20 anni, ha dichiarato oltre 600.000 copie stampate fra cd originale, compilation e cover.

Per rendere omaggio ai vent’anni di “Ciapa la Galeina” si sono scomodati anche tanti personaggi della Romagna, artisti, poeti e giornalisti. La prefazione è firmata dall’artista scrittore Gianfranco Gori, ma il libro è anche arricchito dalle dediche del poeta scrittore ravennate Paolo Gambi, dalla poetessa di San Mauro Mare Caterina Tisselli, dal cavalier Giorgio Magnani e dallo scrittore giornalista sportivo Flavio Bertozzi.

Il libro, in vendita da questo weekend, verrà proposto con in allegato il CD dal titolo “Forza Emilia Romagna” che contiene 24 canzoni che hanno fatto la storia musicale di Betobahia, come “Patacca Vigliacca”, “L’inno dell’amore” e “Vieni in Romagna” oltre a tante hit che, in questi anni, hanno fatto da colonna sonora a tante estati romagnole. Il titolo della raccolta – “Forza Emilia Romagna” – preannuncia un’operazione solidale collegata alla vendita del libro, i cui proventi verranno in parte devoluti alle vittime dell’ultima catastrofica alluvione in Romagna.

Intanto, questa sera (sabato 17 giugno) Betobahia sarà ospite a Cervia del “Festival della Romagna”. Dalle ore 21, in piazza Garibaldi, verrà celebrato il ventennale di “Ciapa la Galeina”, primo di una lunga serie di omaggi organizzati quest’estate per festeggiare la storica ricorrenza. Alberto Pazzaglia riceverà un premio per il ventennale di “Ciapa la Galeina”, ma anche per aver scritto il nuovo inno del “Carnevale della Romagna” di Gambettola, la grande sfilata di carri allegorici di primavera.

A seguire, mercoledi 21 giugno, a partire dalle ore 20.30 al parco Pironi di Bellaria Cagnona, Betobahia sarà ospite della manifestazione solidale dal titolo “un calcio all’alluvione” con grandi nomi e ospiti speciali del calcio e dello sport.