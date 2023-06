Gozzoli contro il Governo: “Sul post-alluvione polemiche assurde”

“Di fronte a certe affermazioni di esponenti politici e di governo mi domando: ma se fino ad ora si sarebbe speso troppo, quanto dovremo attendere per avere quelle sponde rimesse in sicurezza? Avanti di questo passo e si interromperanno anche i lavori in somma urgenza avviati in collina per riaprire strade e ponti. In attesa che venga nominato un Commissario, come prevede la legge, io continuerò a chiedere in tutte le sedi istituzionali di inserire alla prima occasione utile il ripristino di quel tratto di argine altrimenti alla prima piena, rischiamo guai seri. Il resto – conclude caustico – sono chiacchiere e strategia, ma questo sono certo che i cittadini lo hanno già capito”.