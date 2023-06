Spartan Race, i Rooster pronti a farsi valere in casa

Un avvenimento ancora più speciale, se si “gioca in casa”: per la squadra di atleti cesenaticensi, i Rooster, c’è qualcosa che va oltre la semplice competitività. Sarà l’emozione data dai propri luoghi (o, meglio ancora, dalla propria gente)? Di certo c’è che qui le quote rosa sono la maggioranza.

«Ci alleniamo per tutto l’anno -racconta Marco Rinaldi, atleta e coach della squadra- ci spostiamo lungo la penisola per partecipare a diverse competizioni. Ma sfidarsi a Cesenatico fa tutt’un altro effetto: sono i posti in cui correvamo da bambini, in cui giocavamo quando quello di gareggiare era ancora solo un sogno. Prepararsi ad una prestazione come la Spartan non è roba da poco: la palestra Bloom è il nostro quartier generale e lì trascorriamo il tempo necessario per formarci al meglio. Si può dire? Anche quest’anno non vediamo l’ora di prendere parte alla corsa di casa».