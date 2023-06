Trasporti pubblici, più corse serali tra Cesena e Cesenatico

“L’autobus 94 – spiega l’assessore Mauro Gasperini – rappresenta il collegamento più consolidato e storico tra Cesenatico e Cesena e questo potenziamento è perfetto per la stagione estiva e crediamo agevolerà cittadini e turisti negli spostamenti tra le due città. In particolar modo riteniamo questa misura molto utile e destinata alla fascia più giovane di popolazione che avrà possibilità di muoversi in sicurezza e in autonomia. Ringrazio il Comune di Cesena per la collaborazione e Start Romagna”.