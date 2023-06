Parte l’operazione Mare Sicuro della Guardia Costiera

Nell’ambito dell’operazione, la Guardia Costiera di Cesenatico effettuerà missioni giornaliere utilizzando il metodo del pattugliamento mare – terra con impiego di pattuglie terrestri e dei mezzi nautici dipendenti, il battello pneumatico GCB142 e la motovedetta CP612. La programmazione messa in campo è stata preceduta da un’analisi sulle caratteristiche del litorale di competenza e delle relative attività che lo interessano, al fine di assicurare la rapidità degli interventi di soccorso in favore di bagnanti, diportisti e subacquei e di garantire il massimo livello di prevenzione e repressione di ogni comportamento potenzialmente pericoloso per le persone, per il patrimonio ambientale, per l’ecosistema marino e per le risorse ittiche.

Si rammenta, infine, l’importanza di conoscere il Numero Blu 1530 per le emergenze in mare, completamente gratuito sull’intero territorio nazionale, che prevede la canalizzazione delle chiamate di soccorso direttamente alla Sala Operativa della Guardia Costiera competente per zona.

Inoltre, si invita a visitare il sito web della Guardia Costiera di Cesenatico www.guardiacostiera.gov.it/cesenatico dove poter consultare e attingere tutte le informazioni necessarie e consultare le ordinanze in vigore.