Pesca allo strascico, le marinerie si mobilitano contro l’Ue

Per l’Emilia Romagna la concentrazione si farà a Rimini, anche se non si esclude di decidere manifestazione negli altri porti regionali per protestare contro il nuovo piano UE “che – denunciano associazioni e sindacali di settore – porterà alla totale dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento di prodotti ittici”.

L’obiettivo è “la salvaguardia di un settore che garantisce sicurezza alimentare, un approvvigionamento sostenibile di prodotti ittici freschi, con standard di qualità, che rispettano le regole di tracciabilità e certificazione europea”.