Apertura straordinaria biglietteria del teatro

In vista dell’inizio della stagione artistica e culturale di Cesenatico ci sarà un’apertura straordinaria della biglietteria del Teatro Comunale di Cesenatico per gli spettacoli di Ribalta Marea. Sabato 24 giugno dalle 9 alle 13, in via Mazzini 10 sarà possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli di Barbascura X (1 luglio), Niccolò Fabi (14 luglio), Maurizio Lastrico (29 luglio), Stramorgan live (2 agosto), Mario Biondi (16 agosto).Gli spettacoli si terranno al Teatro all’aperto in Largo Cappuccini,1.