Bomba d’acqua su Cesenatico: e la città torna sott’acqua!

Diverse strade risultano parzialmente allagate, sia in centro (in particolare nella rotonda dei Pini) che nella zona di Valverde e Villamarina. Diversi danni anche per gli stabilimenti balneari: le forti raffiche di vento, infatti, hanno spazzato via in alcuni tratti ombrelloni e lettini.

Come annuncia il sindaco in una nota, sono già operativi i tecnici di Cesenatico Servizi, gli agenti della Polizia Locale e i volontari di Radio Soccorso.