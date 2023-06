Spartan Race, Lupi di Sparta al via in diciotto

Si sa: la Spartan è più di una semplice gara. È un vero e proprio evento. Quasi una tradizione. E quella di Cesenatico si aggiudica la qualifica di “tappa più attesa”, almeno dalle squadre che giocano in casa. Lo raccontano i Lupi di Sparta, che parteciperanno in diciotto, distribuiti tra chi si cimenterà nella 5 km con 20 ostacoli e nella 10 km con 25 ostacoli. L’emozione è tanta, ancora di più se si pensa all’allenamento che hanno sostenuto gli atleti per prepararsi alla sfida. L’obiettivo è certamente il podio, ma vincere non è l’unica prospettiva dei gareggianti. Divertirsi e mettersi alla prova, forse, è meglio. Nessuna rivalità nemmeno verso i Rooster, altra squadra del territorio vista dai Lupi con rispetto e simpatia.