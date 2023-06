Torna Cesenatico Noir. Svelato il super ospite

“Cesenatico si conferma anche quest’anno capitale estiva del noir- sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini– con un appuntamento ormai consolidato e apprezzato dagli appassionati del genere e dai tanti turisti che affollano la Romagna. Un’iniziativa di qualità che caratterizza la Riviera nel panorama dei grandi festival letterari estivi, forte dei grandi autori che qui si confrontano coi propri lettori, grazie alla direzione attenta di Stefano Tura e all’organizzazione puntuale di Confesercenti. E quest’estate con un motivo in più per la Romagna che, nonostante l’alluvione di maggio, ha lavorato fin da subito per accogliere in sicurezza tutti i visitatori con la consueta ospitalità che contraddistingue queste terre”.