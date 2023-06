Temporale tropicale, Cesenatico ha rischiato grosso

Di fronte ad una “bomba d’acqua” di queste dimensioni, infatti, il sistema fognario è andato in tilt e in molte zone della città si sono registrati allagamenti.

La circolazione nei sottopassi del centro è ripresa dopo un paio d’ore, mentre nella zona di Valverde si sono evidenziate le solite criticità con la chiusura di via Melozzo da Forlì, via Mengoni, via Segantini, via Tiziano, Via Caravaggio e difficoltà anche in alcuni tratti del lungomare Carducci.