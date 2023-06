A Cesenatico il talento italiano dei bartender

Figlio d’arte, originario di Partinico, in provincia di Palermo, la terra che in questi anni ha espresso i migliori bartender della Penisola, Gianluca Mussomeci ha trovato sulla riviera romagnola la sua dimensione ideale: “Il Twenty è la location più adatta per le mie creazioni – dice – perché qui, grazie ad etichette di altissimo livello, posso esprimere tutta la mia creatività in sintonia con un contesto molto stimolante. Il legno grezzo, gli ombrelloni di bambù e le scenografiche lucine hawaiane sono, infatti, la coreografia ideale per chi vuole degustare qualcosa di speciale magari accompagnandolo con fish-tapas e finger-food di qualità”.

Il Twenty Chiringuito è aperto tutte le sere (Info 348 6122428).