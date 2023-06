Festeggia settant’anni il bagno Adria 89 di Cesenatico

“La nostra avventura comincia nel ’53 – racconta Alberto Papperini, attuale proprietario dell’Adria – quando Libero e Adriana Papperini hanno cominciato a dare forma al sogno. Ancora prima dell’esplosione economica postbellica: ai tempi, in questa zona, non esisteva nessuno stabilimento balneare. Tranne l’Adria, ovviamente. In seguito l’attività è passata nelle mani dei figli Giuseppe, Massimo, Doretta e Mariangela e, nel 2022, è giunto il nostro turno”.

Gli anni passano, ma la filosofia dei Papperini è sempre la stessa. Continua Alberto: “Qui le parole d’ordine sono passione, lavoro e riconoscenza verso chi ha dato tutto per plasmare questa realtà. Oltre ad accoglienza e ospitalità, colonne portanti della nostra struttura, ci impegniamo per tutelare i dipendenti a trecentosessanta gradi. Non a caso tutte le persone che lavorano con noi vengono da Cesenatico e sette di loro, tanto per essere precisi, dalla zona di Ponente”.