Aggressione a sprangate, tragedia sfiorata

“Vado a prendere una pistola, ti brucio il locale” ha urlato prima di andare via per una manciata di tempo. “È tornato con quello che pareva un piede di porco (rivelatosi poi un tondino d’acciaio, di quelli che si trovano nei cantieri, ndr) e ha iniziato a colpire in testa l’ipovedente che si è riparato con le mani. Io ho provato ad intervenire lanciandogli una sedia, ma ho in tutta onestà ho temuto anche per me. Lì attorno molti erano anziani e non avrebbero potuto contrastare la furia dell’uomo. Ci hanno provato due ragazzi ma non si teneva. Si era accanito contro una persona già in difficoltà”. Poi la fuga.