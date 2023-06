Alluvione: quando la solidarietà arriva dai più piccoli

“Cari bambini, bambine e maestre – si apre così la lettera, redatta dagli stessi alunni con l’aiuto delle proprie insegnanti – oggi vi raccontiamo una storia. A gennaio 2023 non stavamo (già) più nella pelle: la nostra dirigente aveva dato il nullaosta per organizzare la festa di fine anno. A causa delle restrizioni dovute al Covid, molti di noi non sapevano nemmeno cosa fosse una festa a scuola. Immaginate: eravamo euforici e ci stavamo adoperando, con l’aiuto dei nostri genitori, per allestire lo spettacolo, il buffet e la lotteria. Era tutto pronto, o quasi. Ma poi è giunto il disastro. Le piogge di maggio lasciavano intuire che qualcosa non andava, anche se all’inizio non pensavamo a tanto. Volti preoccupati, scuole chiuse: la situazione si faceva sempre più grave. I fiumi non hanno resistito, sono esondati provocando un’infinità di danni su tutto il territorio. Le immagini del devasto erano troppe, fotografie tragiche sulla realtà di quei giorni.Abbiamo visto sparire nell’acqua quella scuola, la vostra, proprio sotto al ponte. E abbiamo immaginato quante esperienze portate via dai flutti del fiume Savio: i disegni, i colori, i lavori. Non doveva andare così, lo sappiamo. Per cui abbiamo deciso di farvi un regalo: un contributo economico, derivante dalla nostra festa di fine anno, per dare vita a nuovi progetti e creare nuovi ricordi. Certo, il passato non cambia, ma possiamo gettare le fondamenta per la rinascita, tutti insieme. Coloriamo con l’arcobaleno della nostra speranza”.