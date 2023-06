Da venerdì a domenica, tre appuntamenti da non perdere al NOI Lounge Music Club

Il lungo week end musicale del NOI Lounge Music Club (in viale Roma 89) di Cesenatico si apre con il concerto acustico vibrante, in programma venerdì 30 giugno (ore 22) con la vulcanica voce di Messalina Fratnic e la chitarra d’eccezione di Andrea Morelli. “Acoustic” sarà un viaggio tra i classici del rhythm and blues, soul, new soul e pop.

Line up: Messalina Fratnic voce, Andrea Morelli chitarra.

Evento gratuito, consumazione obbligatoria.