Il 29 giugno inaugurano le “tende al mare”

Nelle tende al mare di quest’anno troveremo dunque personaggi più o meno riconoscibili – comunque tutti reinventati in una nuova creazione artistica sui supporti delle tende – appartenenti sia al mainstream, sia ad affezionate nicchie di cultori, ma tutte parte di un gioco figurativo che come ogni anno entrerà in diretto dialogo con il pubblico in un luogo decisamente originale e fuori dai canoni come quello della spiaggia di Cesenatico. Questa è del resto la forza e l’originalità delle “tende al mare” a 26 anni dalla loro prima edizione, dovuta alla felice intuizione del Premio Nobel Dario Fo che inaugurò l’iniziativa nel 1998.

Com’è noto, le “tende al mare” vengono realizzate su tende confezionate artigianalmente sul modello di quelle utilizzate un tempo in spiaggia prima degli ombrelloni; la manifestazione si è poi affermata tra gli eventi estivi in ambito nazionale per l’originalità della formula, per la qualità delle proposte, e la capacità di far dialogare l’arte nelle sue variegate forme con il grande pubblico, a partire da una situazione totalmente informale come quella della spiaggia. Una menzione speciale va quest’anno all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, partner delle “tende” sin dalle prime edizioni, che a quasi duecento anni dalla sua fondazione avvenuta nel 1829 è divenuta Accademia di Belle Arti Statale: un riconoscimento che segna l’inizio di un nuovo importante percorso.