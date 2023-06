Tra le pagine di un libro, alla scoperta dell’opera verdiana

Gli autori Monica Vincenzi e Luigi Casa, insieme alla giornalista Alma Perego, presentano il volume “Deh perdona – con Verdi dalla vendetta al perdono”, venerdì 30 giugno alle 17 nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana a Cesena. Seguirà un secondo appuntamento sabato 1° luglio alle 21 nel Museo della Marineria a Cesenatico. Entrambi gli eventi sono patrocinati dai rispettivi comuni.

“Deh perdona, deh perdona/ Ad un padre che delira/ Deh la figlia mi ridona/ Non orbarne il genitor!”

Parole emblematiche, tratte dal “Nabucco”, che segnano il viaggio di una vita. Monica Vincenzi e Luigi Casa sono una coppia consolidata a tutto tondo: non solo nella vita privata, ma anche in quella artistica. Dopo la produzione di saggi e poesie, che li ha visti vincitori di diversi premi a livello nazionale, tornano in scena con un romanzo nuovo alla scoperta della simbologia nell’opera verdiana. Non nasce certo per caso, questa storia: l’interesse per Verdi è una passione che coinvolge gli autori da ormai dieci anni, tra musica e studio. Un climax vero e proprio, partendo dal festival dedicato a Verdi (che si tiene ogni autunno a Parma), per giungere, poi, ad esplorare il mondo dell’Opera ottocentesca sotto molteplici punti di vista.